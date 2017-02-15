В Красноярске кондуктор избил пассажира, попросившего разменять сдачу

В Красноярске пассажира автобуса избили после того, как тот попросил разменять сдачу на более крупные деньги. Кондуктор неожиданно набросился на красноярца, несколько раз ударил его, схватил молодого человека за шею и выбросил из маршрутки. Историю рассказал сам потерпевший телеканалу ТВК.

Как пояснил мужчина, агрессивный кондуктор начал обзывать его грубыми словами, а также без предупреждений набросился на него. Позже к нему присоединился и водитель транспортного средства. После случившейся стычку у пострадавшего зафиксировали сотрясение мозга и перелом носа.

Мужчина жалуется, что из-за полученных травм он не может ходить на работу. Вместе с ним живут его супруга и ребенок, которых нужно кормить.