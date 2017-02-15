Новосибирец упал со второго этажа в торговом центре
Молодой человек упал со второго этажа в торговом центре «Ройал Парк», его увезли на «скорой», сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».
Молодой человек упал со второго этажа в торговом центре «Ройал Парк», его увезли на «скорой», сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».
Вечером 14 февраля молодой человек упал со второго этажа в торговом центре «Ройал Парк». Мужчина после падения не смог встать на ноги, его увезла «скорая помощь».
«Я услышала хлопок жуткий. А потом началась беготня. Сначала охрана пробежала, потом полиция. Когда проходила мимо, парень на сиденье сидел, штормило сильно его, а вокруг была толпа.