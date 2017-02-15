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08:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец упал со второго этажа в торговом центре

Молодой человек упал со второго этажа в торговом центре «Ройал Парк», его увезли на «скорой», сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Вечером 14 февраля молодой человек упал со второго этажа в торговом центре «Ройал Парк». Мужчина после падения не смог встать на ноги, его увезла «скорая помощь».

«Я услышала хлопок жуткий. А потом началась беготня. Сначала охрана пробежала, потом полиция. Когда проходила мимо, парень на сиденье сидел, штормило сильно его, а вокруг была толпа. Я-то думала, что хулиганов задержали. А оно вот как, оказывается», — сообщают очевидцы несчастного случая.

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