В Уфе за претензии к парковке водитель иномарки расстрелял мужчину из «травмата»

В МВД по РБ рассказали: «Накануне в полицию обратился 55-летний житель Уфы и заявил, что во дворе дома по улице Рабкоров между ним и водителем “Мазды” произошел конфликт. Автомобиль, припаркованный у подъезда, мешал проходу. В ходе конфликта, по словам пенсионера, водитель дважды выстрелил по нему из “травмата”», — рассказал руководитель отдела информации и общественных связей МВД по Башкирии Максим Родионов.

Также сообщается, что водитель был задержан и допрошен. По его словам, пенсионер не остался в долгу и сам ударил его лопатой. По этому водитель написал встречное заявление на пострадавшего.