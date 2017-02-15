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08:12 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе за претензии к парковке водитель иномарки расстрелял мужчину из «травмата»

В Уфе водитель Mazda открыл огонь из «травмата» по пенсионеру за претензии по поводу парковки.

В МВД по РБ рассказали: «Накануне в полицию обратился 55-летний житель Уфы и заявил, что во дворе дома по улице Рабкоров между ним и водителем “Мазды” произошел конфликт. Автомобиль, припаркованный у подъезда, мешал проходу. В ходе конфликта, по словам пенсионера, водитель дважды выстрелил по нему из “травмата”», — рассказал руководитель отдела информации и общественных связей МВД по Башкирии Максим Родионов.

Также сообщается, что водитель был задержан и допрошен. По его словам, пенсионер не остался в долгу и сам ударил его лопатой. По этому водитель написал встречное заявление на пострадавшего.

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