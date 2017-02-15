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07:56 (мск), источник: РИА Новости

На Техас обрушилась серия торнадо

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Серия из шести торнадо обрушилась во вторник на прибрежную область к юго-западу от крупнейшего города штата Техас Хьюстона, есть пострадавшие, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, не менее шести человек пострадали в результате непогоды в 70 милях (113 километрах) от Хьюстона. По предварительным данным, сообщается о разрушении четырех домов и повреждении еще нескольких. Еще семь человек пострадали и были госпитализированы, их травмы оцениваются как не опасные для жизни.

По данным агентства, ряд слабых торнадо был зафиксирован в других зонах к юго-западу от города Хьюстон, где также сообщается о различных повреждениях. Также сообщается о выпадении достаточно обильных осадков в зонах к западу от города Остин.

Метеослужба объявила предупреждения о торнадо во многих округах штата. Спецслужбы работают над восстановлением электроэнергии в некоторых округах, сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) предлагают помощь пострадавшим.

Ранее сообщалось о серии торнадо в крупнейшем городе в штате Луизиана на юге США, в результате которого пострадали примерно 30 человек.

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