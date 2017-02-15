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07:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Первый случай гибели подростка по приказу «группы смерти» произошёл в Хабаровске

Ученица одной из школ краевой столицы умерла после падения с высоты.

Хабаровск, 15 февраля, AmurMedia.

Первый случай ухода из жизни по приказу поступившего из печально известной «группы смерти» произошел в дальневосточной столице. Ученица одной из хабаровских школ свела счеты с жизнью, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на информированный источник.

Трагический случай произошел вечером 14 февраля. По предварительной информации, школьница выполняла одно из заданий «группы смерти», в ходе которого она и совершила суицид.

В следственном комитете Российской Федерации по Хабаровскому краю от комментариев воздержались, однако факт трагедии опровергать не стали.

Между тем, от руководства учебного заведения, которую посещала погибшая девочка, никаких комментариев получить не удалось.

Напомним, что ранее в соцсетях стала активно обсуждаться игра «Беги или умри». Сообщалось, что участникам «забавы» предлагается перебежать дорогу перед самым движущимся транспортом. Помимо этого, внимание горожан привлекли так называемые «группы смерти» в соцсетях. В этих сообществах подросткам даются цепочки квестов, которые якобы заканчиваются приказом ребенку покончить с собой.

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