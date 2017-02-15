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08:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

Суд в Перми приговорил риелтора к 2,5 годам колонии за обман клиента

290 тыс. руб., предназначенных для покупки комнаты, он истратил на свои нужды.

Свердловский районный суд Перми вынес приговор риелтору, присвоившему денежные средства клиентки, сообщает на своём сайте прокуратура Пермского края. Подсудимый получил от женщины 290 тыс. руб. на покупку комнаты. Но свои обязательства он не выполнил, а деньги растратил.

Несмотря на то, что договор между заказчиком услуги и исполнителем был устным, суд приговорил виновника в присвоении средств в особо крупном размере к 2,5 годам исправительной колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен возместить своей клиентке ущерб в полном объёме.

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