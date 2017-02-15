Смертью пациентки больницы заинтересовались следователи
Трагический случай произошел в Троицке.
Трагический случай произошел в Троицке.
Правоохранительные органы расследуют трагический случай, произошедший в больнице Троицка.
Там 11 февраля скончалась 46-летняя женщина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Согласно предварительным данным, смерть наступила во время операции. В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются сотрудники Следственного комитета региона — начата доследственная проверка.
«Проводится
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.