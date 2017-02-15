Смертью пациентки больницы заинтересовались следователи

Правоохранительные органы расследуют трагический случай, произошедший в больнице Троицка.

Там 11 февраля скончалась 46-летняя женщина, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Согласно предварительным данным, смерть наступила во время операции. В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются сотрудники Следственного комитета региона — начата доследственная проверка.

«Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Также будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников», — отметили в ведомстве.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.