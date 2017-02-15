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08:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Последствия схода с рельсов 15-ти вагонов поезда полностью устранили в Иркутской области

Движение транспорта осуществляется по стандартному графику.

Восстановительные работы на участке Камышет — Ук в Иркутской области полностью завершены. В настоящее время движение поездов осуществляется по стандартному графику. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Напомним, накануне, 14 февраля, на участке Камышет — Ук в Иркутской области произошел сход 15-ти вагонов с углем грузового поезда. В 16.23 мск этого же дня было восстановлено движение поездов по одному пути. В первую очередь был пропущен задержанный пассажирский поезд № 099 сообщением Владивосток-Москва. В 04.00 мск восстановлено движение по второму пути.

«В работах по ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Нижнеудинск, Тайшет и Зима», — отметили в пресс-службе компании.

На ВСЖД была создана оперативная комиссия по расследованию причин происшествия во главе с начальником магистрали Василием Фроловым.

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