Машина в Барановичах снесла опору ЛЭП, забор и перевернулась
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Легковой автомобиль в Барановичах сбил опору линий электропередачи, снес забор частного домовладения и перевернулся, сообщило издание
МИНСК, 15 фев — Sputnik. Легковой автомобиль в Барановичах сбил опору линий электропередачи, снес забор частного домовладения и перевернулся, сообщило издание
Авария произошла около 20:00 14 февраля на улице Вильчковского районного центра.
По информации издания, машина, сбив столб и забор, на территории частного участка перевернулась. Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС залили автомобиль пеной во избежание возгорания.
О пострадавших в аварии ничего не сообщается.
По факту ДТП проводится проверка.