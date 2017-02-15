Машина в Барановичах снесла опору ЛЭП, забор и перевернулась

Авария произошла около 20:00 14 февраля на улице Вильчковского районного центра.

По информации издания, машина, сбив столб и забор, на территории частного участка перевернулась. Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС залили автомобиль пеной во избежание возгорания.

О пострадавших в аварии ничего не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка.