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08:36 (мск), источник: Sputnik.by

Машина в Барановичах снесла опору ЛЭП, забор и перевернулась

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Легковой автомобиль в Барановичах сбил опору линий электропередачи, снес забор частного домовладения и перевернулся, сообщило издание Intex-Press.

Источник: Sputnik.by

Авария произошла около 20:00 14 февраля на улице Вильчковского районного центра.

По информации издания, машина, сбив столб и забор, на территории частного участка перевернулась. Прибывшие на место аварии сотрудники МЧС залили автомобиль пеной во избежание возгорания.

О пострадавших в аварии ничего не сообщается.

По факту ДТП проводится проверка.

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