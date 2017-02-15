В Уфе женщину чуть не разорвал «домашний» леопард
В Уфе на женщину напал леопард, пишет Независимая уральская газета.
В Уфе на женщину напал леопард, пишет Независимая уральская газета.
По словам пострадавшей, животное напало на нее, когда она пыталась его покормить. Леопарда держали на даче как домашнего питомца в Кировском районе Уфы. По словам родных пострадавшей, леопарда им подарили друзья, когда он был еще маленьким, и до последних событий за ним не наблюдалось агрессии.
В настоящее время пострадавшая в тяжелом состоянии в реанимации. У нее диагностированы скальпированная рана головы и разрыв плеча.