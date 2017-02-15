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09:53 (мск), источник: VLADNEWS

Житель Владивостока доехал бесплатно до Шаморы и ограбил таксиста, угрожая ему расправой

Возбуждено уголовное дело.

В отдел полиции обратился таксист таксомоторной компании, который рассказал, что в районе бухты Лазурная пассажир, угрожая ножом, похитил у него 15 тысяч рублей, после чего скрылся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего и осмотрели место происшествия.

Ориентировка с приметами подозреваемого была передана наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя города Владивостока, подозреваемого в разбое, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый находится под стражей.

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