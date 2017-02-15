Четыре аварии в Волгограде обездвижили Вторую продольную

В Советском районе Волгограда ранним утром на Второй продольной произошла авария на железнодорожном путепроводе по направлению в сторону сельскохозяйственного университета. По сообщению очевидцев, водитель большегруза не справился с управлением, врезался в столб и снес его, фуру занесло и она сложилась пополам, перекрыв направление в сторону центра города.

Обе полосы стоят в пробке, автомобили проезжают лишь по левой крайней полосе. Чуть выше, на улице Череповецкой, произошло еще три аварии по направлению в Кировский район.