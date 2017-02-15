В Красноярске совершил аварийную посадку самолет из Лондона

В Красноярске совершил экстренную посадку самолет, следовавший рейсом из Лондона в Шанхай. сообщили в пресс-службе аэропорта.

Самолет A330−300 авиакомпании China Eastern Airlines приземлился в международном аэропорту Емельяново в 11:00 по местному времени (07:00 мск). Причина аварийной посадки не уточняется.

На борту самолета находились 186 пассажиров и 17 членов экипажа, их разместят в трансферной зоне. Самолет продолжит путь по маршруту после того, как его осмотрят техники.