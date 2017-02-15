Невнимательный шофер разрушил планы хабаровских влюбленных

В Железнодорожном районе в ДТП попала пара, ехавшая на «Ниссане Марч» в спорткомплекс на улице Выборгской. Там мужчина и женщина собирались провести вечер 14 февраля, сообщает портал «Губерния».

У остановки «Дом ветеранов» планы пары разрушил водитель «Форда Фокус». Он выезжал на главную дорогу из проулка и не уступил путь, как того требовали знаки приоритета.

Друг друга водители столкнувшихся машин не видели до последней секунды: обзор им закрывала третья иномарка.

В момент аварии в «Форде» сработали подушки безопасности, ударив автомобилиста в грудь. От врачебной помощи молодой человек отказался.