Подозреваемых в мошенничестве на 5 млн рублей задержали в Ростове
Двое бизнесменов, подозреваемых в мошенничестве на сумму 5 млн рублей, задержаны в Ростове при силовой поддержке бойцов ОМОН, сообщает
Двое бизнесменов, подозреваемых в мошенничестве на сумму 5 млн рублей, задержаны в Ростове при силовой поддержке бойцов ОМОН, сообщает
Как установили полицейские, двое руководителей одной из компаний Ростова получили субсидию на приобретение типографского оборудования с целью создания рабочих мест для инвалидов.
Однако впоследствии оборудование подозреваемые не приобрели и рабочие места не создали.
Сообщается, что в ходе обысков в офисе и по месту жительства бизнесменов изъята бухгалтерская документация, подтверждающая их причастность к преступной деятельности, а также печати, использовавшиеся для изготовления подложных документов.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).