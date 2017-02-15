Подозреваемых в мошенничестве на 5 млн рублей задержали в Ростове

Как установили полицейские, двое руководителей одной из компаний Ростова получили субсидию на приобретение типографского оборудования с целью создания рабочих мест для инвалидов.

Однако впоследствии оборудование подозреваемые не приобрели и рабочие места не создали.

Сообщается, что в ходе обысков в офисе и по месту жительства бизнесменов изъята бухгалтерская документация, подтверждающая их причастность к преступной деятельности, а также печати, использовавшиеся для изготовления подложных документов.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).