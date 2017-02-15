В Красноярском крае руководитель лесничества подозревается во взятке

В Красноярском крае сотрудники полиции города Енисейска задержали руководителя лесничества за получение взятки. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.

По данным правоохранителей, 39- летний мужчина получил от одного из местных предпринимателей 70 тысяч рублей за беспрепятственное отведение лесосек для рубки леса, а также за общее покровительство.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение взятки. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.