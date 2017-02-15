Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Кира Пластинина впервые рассказала о муже
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Как назвать ребенка: шпаргалка для родителей
Юлия Меньшова впервые за долгое время показала своих детей
Конфликт возле ночного клуба завершился убийством спортсмена
Известный спортсмен избил бывшую жену
31-летняя Ольга Бузова встретила 14 февраля в слезах - СМИ
49-летняя Джулия Робертс пополнела на 20 кг - СМИ
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Убить можно только выстрелом в голову»: ДНР о зомби-киборгах ВСУ
Донецк сотряс мощнейший взрыв: СМИ о подробностях
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
8Бабочки из шрамов
10Авария на крупнейшей в США плотине
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
09:26 (мск), источник: ИА REGNUM

Хозяйку стаффов-людоедов из Комсомольска-на-Амуре накажут административно

Владелица бойцовых псов, напавших на беременную комсомольчанку, не понесет уголовной ответственности.

Хозяйка двух стаффордширских терьеров, терроризирующих жителей Комсомольска-на-Амуре и отправивших в больницу беременную женщину, не понесет уголовной ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM.

В первый рабочий день 2017 года на жительницу Комсомольска-на-Амуре, находящуюся на 7 месяце беременности, напали два стаффордширских терьера. Трагедия случилась прямо во дворе дома, где проживает беременная женщина. Попытавшийся спасти несчастную мужчина также подвергся нападению собак. Находившаяся в шоковом состоянии женщина пыталась вызвать скорую помощь, но ей ответили, чтобы она добиралась до лечебного учреждения самостоятельно. Ранее эти же собаки напали на прохожего — мужчина попал в реанимацию.

Пройдя курс лечения, беременная женщина написала заявление в полицию, потребовав привлечь хозяйку стаффов к уголовной ответственности — жильцы дома утверждают, что владелица бойцовых псов злоупотребляет спиртными напитками, находясь в состоянии алкогольного опьянения спускает собак с поводков во дворе дома, и натравливает их на прохожих. По словам соседей, пьющая владелица стаффов сама проявляет немотивированную агрессию к окружающим.

Однако в возбуждении уголовного дела женщине было отказано.

«Если не доказан факт натравливания собаки на человека, то привлечь хозяина к уголовной ответственности не позволяет закон. Хозяйку стаффордширских терьеров накажут административно», — сообщил начальник УМВД РФ по Комсомольску-на-Амуре Евгений Грачев в эфире «Вести-Хабаровск».

Полицейский отметил явное несовершенство законодательства, не позволяющее привлечь к уголовной ответственности владелицу опасных псов, на которую уже неоднократно поступали жалобы.

С мнением Евгения Грачева согласна и депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова:

«Хозяин должен нести полную ответственность за поведение своей собаки. Я подчеркиваю: полную! Что значит — “если не удалось доказать факт натравливания”? А если собака реагирует на команду, данную шепотом, а то и просто — щелчком пальцев? Я также убеждена, что необходимо, на федеральном законодательном уровне, определить перечень пород, приобретение которых должно быть приравнено к приобретению оружия. Хозяева стаффов, питбулей, прочих “бойцов” должны, как минимум, быть психически здоровыми людьми. А подобные перекосы в законодательстве, когда за изувеченных людей, убитых взбесившимися собаками детей, предусмотрен лишь штраф, такие вещи приводят к самосуду. И, да, люди берутся за оружие, начинают травить ни в чем не повинных собак. Я считаю, что ответственность хозяев должна быть ужесточена — всегда виноват только хозяин».

Мнение депутата разделяют и ответственные владельцы «бойцовых» пород собак. На сайте «Клуба любителей породы Стаффордширский терьер» опубликован «Кодекс Чести владельца амстаффа, стаффорда». Он гласит: Человек, решившийся на покупку собаки должен осознавать свою потребность в данном приобретении и должен быть готовым любить и ухаживать за собакой в течение всей ее жизни. Человек, отдавший предпочтение стаффордширскому терьеру должен быть ценителем породы, знающим все особенности ее содержания, ухода и воспитания. Это человек, знающий, для каких целей ему необходима данная порода. Человек должен иметь хорошую материальную базу для обеспечения сбалансированного питания, ветеринарного обслуживания, ухода и дрессировок. Для достижения уравновешенности и управляемости собаки необходимы любовь, воспитание, тренировки. Хозяин полностью ответственен за здоровье и поведение собаки. Хозяин собаки не имеет права отказываться от собаки и лишать ее дома, тепла и пищи.

Заводчики стаффордов, люди, прекрасно понимающие особенности этой породы, прекрасно осознают всю ответственность, которая ложится на человека, решившего приручить, фактически, зверя. Сила сжатия челюстей стаффордширского терьера — 21 атмосфера. Это лишь ненамного меньше, чем у тигра.

«Если обобщить, то в случаях агрессии и нападения на людей виноваты всегда только хозяева собак. Необученная собака ведет себя так, как ей подсказывает природа. Если говорить о породах, которых называют “бойцовыми”, то тут может играть роль вовсе не агрессия. Эти породы обладают огромной энергией, и если не давать выход этой энергии, собака может предложить активную игру, и, входя в раж, ей уже сложно остановиться — инстинкт преследования существует у каждой собаки, а рассчитывать свои силы её не учили», привел слова эксперта Российской Кинологической Федерации (РКФ) Юлии Родионовой портал «Человек и Закон».

К сожалению, пока российское законодательство очень мягко наказывает владельцев собак, нападающих на людей по вине хозяев. В основном, наказание сводится к штрафам.

ИА REGNUM сообщало, что случаи нападения собак, в основном «бойцовых» пород, в России происходят с пугающей частотой. Трагедия на Урале, унесшая жизнь ребенка, трагедия в Хабаровске — погибла пятилетняя девочка. Страдающие от нерадивых хозяев собаки превращаются в диких зверей и несут угрозу жизни и здоровью окружающих. На законодательном уровне надлежащих мер пока, увы, не принимается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
СМИ узнали о кампании сторонников Обамы по дискредитации Флинна
В посольстве РФ в Турции осудили выбор жюри World Press Photo
Белый дом: Трамп надеется на возврат Крыма Украине
Разведка Южной Кореи: Ким Чен Нам просил брата пощадить его
МО РФ прокомментировало информацию об инцидентах с эсминцем США
Правительство опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы
На Алтае нашли обломок, предположительно, разбившегося вертолета
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Самый женственный стиль всех времен: что нужно знать о New Look (фото) Осиные талии и пышные юбки уже были в моде в прошлом, но Диор вернул женственные силуэты в тот момент, когда люди больше всего нуждались в этой театральной красоте
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь