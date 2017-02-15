Хозяйку стаффов-людоедов из Комсомольска-на-Амуре накажут административно
Владелица бойцовых псов, напавших на беременную комсомольчанку, не понесет уголовной ответственности.
Владелица бойцовых псов, напавших на беременную комсомольчанку, не понесет уголовной ответственности.
Хозяйка двух стаффордширских терьеров, терроризирующих жителей
В первый рабочий день 2017 года на жительницу
Пройдя курс лечения, беременная женщина написала заявление в полицию, потребовав привлечь хозяйку стаффов к уголовной ответственности — жильцы дома утверждают, что владелица бойцовых псов злоупотребляет спиртными напитками, находясь в состоянии алкогольного опьянения спускает собак с поводков во дворе дома, и натравливает их на прохожих. По словам соседей, пьющая владелица стаффов сама проявляет немотивированную агрессию к окружающим.
Однако в возбуждении уголовного дела женщине было отказано.
«Если не доказан факт натравливания собаки на человека, то привлечь хозяина к уголовной ответственности не позволяет закон. Хозяйку стаффордширских терьеров накажут административно», — сообщил начальник УМВД РФ по
Полицейский отметил явное несовершенство законодательства, не позволяющее привлечь к уголовной ответственности владелицу опасных псов, на которую уже неоднократно поступали жалобы.
С мнением Евгения Грачева согласна и депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Грешнякова:
«Хозяин должен нести полную ответственность за поведение своей собаки. Я подчеркиваю: полную! Что значит — “если не удалось доказать факт натравливания”? А если собака реагирует на команду, данную шепотом, а то и просто — щелчком пальцев? Я также убеждена, что необходимо, на федеральном законодательном уровне, определить перечень пород, приобретение которых должно быть приравнено к приобретению оружия. Хозяева стаффов, питбулей, прочих “бойцов” должны, как минимум, быть психически здоровыми людьми. А подобные перекосы в законодательстве, когда за изувеченных людей, убитых взбесившимися собаками детей, предусмотрен лишь штраф, такие вещи приводят к самосуду. И, да, люди берутся за оружие, начинают травить ни в чем не повинных собак. Я считаю, что ответственность хозяев должна быть ужесточена — всегда виноват только хозяин».
Мнение депутата разделяют и ответственные владельцы «бойцовых» пород собак. На сайте «Клуба любителей породы Стаффордширский терьер» опубликован «Кодекс Чести владельца амстаффа, стаффорда». Он гласит: Человек, решившийся на покупку собаки должен осознавать свою потребность в данном приобретении и должен быть готовым любить и ухаживать за собакой в течение всей ее жизни. Человек, отдавший предпочтение стаффордширскому терьеру должен быть ценителем породы, знающим все особенности ее содержания, ухода и воспитания. Это человек, знающий, для каких целей ему необходима данная порода. Человек должен иметь хорошую материальную базу для обеспечения сбалансированного питания, ветеринарного обслуживания, ухода и дрессировок. Для достижения уравновешенности и управляемости собаки необходимы любовь, воспитание, тренировки. Хозяин полностью ответственен за здоровье и поведение собаки. Хозяин собаки не имеет права отказываться от собаки и лишать ее дома, тепла и пищи.
Заводчики стаффордов, люди, прекрасно понимающие особенности этой породы, прекрасно осознают всю ответственность, которая ложится на человека, решившего приручить, фактически, зверя. Сила сжатия челюстей стаффордширского терьера — 21 атмосфера. Это лишь ненамного меньше, чем у тигра.
«Если обобщить, то в случаях агрессии и нападения на людей виноваты всегда только хозяева собак. Необученная собака ведет себя так, как ей подсказывает природа. Если говорить о породах, которых называют “бойцовыми”, то тут может играть роль вовсе не агрессия. Эти породы обладают огромной энергией, и если не давать выход этой энергии, собака может предложить активную игру, и, входя в раж, ей уже сложно остановиться — инстинкт преследования существует у каждой собаки, а рассчитывать свои силы её не учили», привел слова эксперта Российской Кинологической Федерации (РКФ) Юлии Родионовой портал «Человек и Закон».
К сожалению, пока российское законодательство очень мягко наказывает владельцев собак, нападающих на людей по вине хозяев. В основном, наказание сводится к штрафам.
ИА REGNUM сообщало, что случаи нападения собак, в основном «бойцовых» пород, в России происходят с пугающей частотой. Трагедия на Урале, унесшая жизнь ребенка, трагедия в Хабаровске — погибла пятилетняя девочка. Страдающие от нерадивых хозяев собаки превращаются в диких зверей и несут угрозу жизни и здоровью окружающих. На законодательном уровне надлежащих мер пока, увы, не принимается.