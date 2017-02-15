Ограбление ломбарда в Екатеринбурге попало на видео
По факту нападения возбуждено уголовное дело.
По факту нападения возбуждено уголовное дело.
Полиция Екатеринбурга ведет поиск мужчины, который пытался ограбить ломбард на улице Бардина, 48 в Екатеринбурге, сообщили 15 февраля «АиФ-Урал» в
Известно, что мужчине 27−28 лет, рост 175−180 см, он среднего телосложения. Был одет в черную куртку с капюшоном на меху, черную шапку. Уже заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Попытка курьезного ограбления, которое попало на камеры видеонаблюдения, произошла вечером 14 февраля. Мужчина вошел в ломбард,
Полицейские просят всех, кто узнал мужчину позвонить по телефону