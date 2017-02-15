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09:25 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Ограбление ломбарда в Екатеринбурге попало на видео

По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Полиция Екатеринбурга ведет поиск мужчины, который пытался ограбить ломбард на улице Бардина, 48 в Екатеринбурге, сообщили 15 февраля «АиФ-Урал» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Известно, что мужчине 27−28 лет, рост 175−180 см, он среднего телосложения. Был одет в черную куртку с капюшоном на меху, черную шапку. Уже заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Попытка курьезного ограбления, которое попало на камеры видеонаблюдения, произошла вечером 14 февраля. Мужчина вошел в ломбард, какое-то время разглядывал ювелирные украшения на витрине, параллельно он пытался достать что-то из черного пакета. Затем он набросился на одного из сотрудников ломбарда, пытаясь ударить его тяжелым предметом, находящимся в пакете. В ходе завязавшейся драки на выручку мужчине подоспел второй сотрудник ломбарда. Грабитель после получения тумаков убежал, так ничего и не украв.

Полицейские просят всех, кто узнал мужчину позвонить по телефону +7 (343) 356−42−04 либо 02.

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