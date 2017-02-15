Торговый павильон с краской загорелся возле авторынка в Челябинске

Пожар произошел вечером 14 февраля на улице Новоэлеваторная. По данным ГУ МЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 21.34. Через четыре минуты пожарные уже были на месте.

Так как внутри ларька находились лакокрасочные материалы, существовала реальная угроза распространения огня.

На месте работали 46 человек и 12 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.