Торговый павильон с краской загорелся возле авторынка в Челябинске
Возле авторынка в Советском районе Челябинска загорелся торговый павильон с краской. Пожарным удалось очень быстро справиться с возгоранием — никто из людей не пострадал.
Возле авторынка в Советском районе Челябинска загорелся торговый павильон с краской. Пожарным удалось очень быстро справиться с возгоранием — никто из людей не пострадал.
Пожар произошел вечером 14 февраля на улице Новоэлеваторная. По данным ГУ МЧС региона, сообщение о возгорании поступило в 21.34. Через четыре минуты пожарные уже были на месте.
Так как внутри ларька находились лакокрасочные материалы, существовала реальная угроза распространения огня.
На месте работали 46 человек и 12 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.