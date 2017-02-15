В Прикамье бензовоз столкнул с трассы лесовоз
Один водитель получил серьезные травмы.
Один водитель получил серьезные травмы.
Вечером 14 февраля на 311 километре автодороге Кунгур — Соликамск случилось серьезное ДТП с участием двух КамАЗов.
41-летний водитель бензовоза, не рассчитав скорость, выехал на встречную полосу, где врезался в лесовоз. Последний от удара съехал на обочину, сообщили «Уралинформбюро» в
25-летнего шофера лесовоза госпитализировали с тяжелыми травмами.
По факту аварии проводится проверка.