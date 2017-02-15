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09:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Прикамье бензовоз столкнул с трассы лесовоз

Один водитель получил серьезные травмы.

Вечером 14 февраля на 311 километре автодороге Кунгур — Соликамск случилось серьезное ДТП с участием двух КамАЗов.

41-летний водитель бензовоза, не рассчитав скорость, выехал на встречную полосу, где врезался в лесовоз. Последний от удара съехал на обочину, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УГИБДД по Пермскому краю.

25-летнего шофера лесовоза госпитализировали с тяжелыми травмами.

По факту аварии проводится проверка.

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