Гуляющих по крыше девятиэтажного дома подростков заметили в Миассе

Подростки, гуляющие по скользкой крыше девятиэтажного дома, возмутили жителей Миасса, видеозаписью инцидента горожане поделились в соцсети.

По словам автора ролика, на запись не попал тот момент, когда дети стояли на самом краю кровли. В комментариях под постом южноуральцы обвинили в халатности коммунальную организацию, которая не закрыла выход на крышу. Очевидцу посоветовали подать заявку, пока с края действительно кто-нибудь не сорвался.

Напомним, ранее жители Магнитогорска сняли опасное развлечение местных подростков, которые по балконам забрались на 12-й этаж высотки.