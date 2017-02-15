За шинным заводом Омска из горящей многоэтажки спасли человека

14 февраля в 16:15 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в 4-комнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного дома, расположенного по улице Рощинской. Как рассказали в региональном МЧС России, к моменту прибытия пожарных в помещениях наблюдалось плотное задымление.

Спасатели сразу приступили к тушению огня, что удалось сделать за 4 минуты. На полную ликвидацию возгорания понадобилось 27 минут. Кроме того, работало звено газодымозащитной службы, благодаря чьим действиям был спасен один жилец.