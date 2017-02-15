Омская полиция не позволила водителю микроавтобуса выйти пьяным на маршрут
Вчера около 10 утра при несении службы на улице Калинина инспекторы ДПС обратили внимание на маршрутный микроавтобус, который ехал без включенных фар.
Вчера около 10 утра при несении службы на улице Калинина инспекторы ДПС обратили внимание на маршрутный микроавтобус, который ехал без включенных фар.
По требованию полицейских водитель остановился. В ходе общения с ним и проверки документов инспекторы обратили внимание на имеющиеся у мужчины признаки опьянения. Медицинское освидетельствование показало результат 0,381 мг/л.
Оказалось, что водитель ехал к конечной остановке общественного транспорта, откуда собирался выехать на маршрут.
В отношении нарушителя возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, санкция которой предусматривает административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Госавтоинспекция УМВД России по Омской области напоминает всем водителям о том, что алкоголь оказывает вредное влияние на организм в любых, в том числе и в малых, дозах: притупляется внимание, нарушается координация движений, появляется чувство беспечности, стремление к лихачеству