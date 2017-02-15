Омская полиция не позволила водителю микроавтобуса выйти пьяным на маршрут

По требованию полицейских водитель остановился. В ходе общения с ним и проверки документов инспекторы обратили внимание на имеющиеся у мужчины признаки опьянения. Медицинское освидетельствование показало результат 0,381 мг/л.

Оказалось, что водитель ехал к конечной остановке общественного транспорта, откуда собирался выехать на маршрут.

В отношении нарушителя возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, санкция которой предусматривает административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.