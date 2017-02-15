В Башкирии осудят банду наркодилеров, состоящую из 13 человек

Все они виновны в той или иной мере совершения преступлений по статьям «покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой в особо крупном размере», «незаконный сбыт наркотических средств в крупных размера» и «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступлений», сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

Известно, что Сакаев организовал поставку наркотического вещества «скорость» в республику, после чего собрал вокруг себя банду сообщников. Члены группы занимались распространением наркотиков через закладки. Сообщники сбывали психотропные вещества в течении полугода. За это время им удалось заработать более 13 миллионов рублей.

В прошлом году сотрудники полиции задержали 9 участников группировки в Мелеузе и в Уфе, еще четверо в Казани и Оренбурге. При задержании в квартире злоумышленников было найдено свыше 3 килограмм наркотиков, 6 весов и фольгу для упаковки разовых доз. Более того, у главаря банды и его подопечного были обнаружены иномарки «BMW X6» и «Audi Q7», а также 250 тысяч рублей наличными. Уголовное дело в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.