В пермском общежитии произошло ограбление
В отдел полиции Дзержинского района Перми поступило сообщение о грабеже в общежитии. У двух молодых людей открыто похитили сотовые телефоны и блютуз колонку.
В отдел полиции Дзержинского района Перми поступило сообщение о грабеже в общежитии. У двух молодых людей открыто похитили сотовые телефоны и блютуз колонку.
Пострадавшие отметили, что не знают грабителей. В ходе расследования личность преступников были установлены. Ранее судимые за аналогичное преступление граждане 1994 и 1995 годов рождения задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Телефоны и колонка возвращены владельцам.