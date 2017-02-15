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09:59 (мск), источник: Новости Перми

Подсудимые Коровка и Пушкарев рассказали о бизнесе с главным судмедэкспертом Прикамья

В Свердловском районном суде Перми 14 февраля были допрошены бизнесмены Денис Коровка и Константин Пушкарев. Оба подсудимых по делу о покушении на мошенничество против начальника ГКУЗОТ «Пермское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» (ПКБСМЭ) Александра Онянова рассказали о его ритуальном бизнесе.

Отвечая на вопросы защиты, Коровка сообщил: «В конце августа — начале сентября 2016 года ко мне обратился мой друг и товарищ по бизнесу Онянов. Сказал, что ФСБ проводит проверку в связи с ритуальными услугами. Выемки документов проведены в его служебном кабинете и в фирме ООО “Пермский похоронный дом”. Так как бизнес общий, я начал этим заниматься — стал собирать информацию о проблемах Онянова».

Подсудимый привел подробности. Он познакомился с Оняновым в конце 1990-х, когда «иногда занимался похоронами». В начале 2000-х вместе с Оняновым и своим бывшим одноклассником Сергеем Рыковым решил создать фирму по «предпохоронной подготовке». Поскольку ритуальный рынок делится на две части, Рыков отвечал за патологоанатомические услуги, Онянов — за СМЭ. По словам Коровки, Рыков представлял их с Оняновым интересы в ООО «Пермский похоронный дом». Подсудимый отметил: «Наш бизнес — конкурентный. Есть ритуальные фирмы, связанные с оргпреступностью». Как выразился Коровка, «за крышу» Рыков ежемесячно платил ему 50% от прибыли, Онянов — 200 тыс. рублей.

Говоря о своих связях Коровка, в частности, назвал экс-начальника УФСБ Сергея Езубченко «своим старым товарищем». Он признал, что в 2016 году собрал необходимую для друга информацию: «По Онянову я дал Езубченко фактуру».

Подсудимый Пушкарев поведал истинное назначение объекта, который Онянов собрался построить в Перми по ул. Новогайвинской, 71 — на оформленном на мать земельном участке. Под проектным обозначением «Комплекс бытового обслуживания населения» в действительности было намечено открыть частное похоронное бюро. Днем 3 ноября 2016 года Онянов позвонил Пушкареву, пригласил на встречу. В сквере на ул. Сибирской главный судмедэксперт передал бизнесмену голубую папку. Оперативники ФСБ после задержания при понятых открыли ее — среди бумаг лежали перевязанные резинкой 500 тыс. рублей. Пушкарев заявил в суде: «Я подумал, что Онянов отдал нам деньги за строительство. Я так и сказал под протокол — возможно, это деньги за строительство на Новогайвинской».

Судебное следствие намечено продолжить 16 февраля. Защита
намерена представить финансовые документы о работе, выполненной подсудимым Пушкаревым для потерпевшего Онянова.

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