В Омске застрелился мужчина, заподозривший, что он болен СПИДом

Трагедия произошла вчера, 14 февраля. Около девяти часов вечера автомобилисты, приехавшие ставить свои машины в один из гаражных кооперативов в Кировском округе, обнаружили возле одного из гаражей труп мужчины с огнестрельным ранением. Рядом валялось охотничье ружье ИЖ.

Не исключено, что 32-летний омич покончил жизнь самоубийством. Он заподозрил, что болен СПИДом, и решил свести счеты с жизнью.

Окончательные анализы еще не были получены, но омич, по всей видимости, решил не дожидаться: будет ли ответ положительный или отрицательный и поспешил сам уйти из жизни. По факту суицида следователи следственного отдела по Кировскому округу СУ СКР по Омской области проводят проверку.