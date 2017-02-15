Место обрушения дороги во Владивостоке закроют глухим забором

Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

Место обрушения части дороги по адресу Станюковича, 28а, которое сейчас оцеплено предупреждающей лентой, в ближайшие часы обнесут глухим забором. Об этом заявили строители 15 февраля на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения под руководством главы города Константина Лободы, сообщает ИА PrimaMedia. Заседание штаба началось в 16.00, уже к 20.00 забор обещают установить.

Напомним, что еще утром место оцепления охранял только один человек, которому постоянно приходилось отгонять любопытных. Прохожие пытаются подойти к краю обрыва из любопытства или просто не хотят обходить опасное место за зданием общежития. Между тем опасность дальнейшего обрушения остается, из стоящего рядом общежития еще накануне эвакуировали постояльцев в гостиницы. Кроме того есть опасность разрушения теплотрассы, из-за чего более 100 домов Эгершельда могут остаться без тепла.

Кроме забора безопасность будет обеспечивать частная охрана. Возле места обрушения установят информационные таблички с ходом работ и схемами обхода и объезда.

Завтра на месте будут работать геологи. Их задача выяснить, не грозит ли общежитию обрушение. Они будут работать две недели.