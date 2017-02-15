Полиция Феодосии изъяла крупную партию амфетамина

Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Накануне оперативники уголовного розыска от бдительных граждан получили информацию, что один из жителей пригородного поселка под Феодосией может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе проверки этих сведений полицейские провели осмотр жилого помещения, входе которого был обнаружен пакет с порошком белого цвета. Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил психотропное вещество амфетамин в крупном размере. По словам задержанного, весь объем запрещенных веществ предназначался для его собственного употребления. Вместе с тем, утверждения молодого человека вызвали у полицейских сомнения: в настоящее время стражи порядка проверяют причастность этого гражданина к ранее совершенным преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ — хранение наркотиков в крупном размере. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 10 лет.