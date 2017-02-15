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11:31 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде на Московском проспекте загорелся жилой дом

В Калининграде вечером во вторник произошёл пожар в десятиэтажном жилом доме на Московском проспекте, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе регионального управления МЧС.

На лестничной клетке между восьмым и девятым этажами произошло загорание бытовых отходов на площади 4 кв. м, обгорела рама окна и стены на площади 30 кв. м, оплавилась электрическая проводка длинной 5 м. Загорание ликвидировано подручными средствами.

Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 13 человек и 3 единицы техники.

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