В Калининграде на Московском проспекте загорелся жилой дом

На лестничной клетке между восьмым и девятым этажами произошло загорание бытовых отходов на площади 4 кв. м, обгорела рама окна и стены на площади 30 кв. м, оплавилась электрическая проводка длинной 5 м. Загорание ликвидировано подручными средствами.

Для ликвидации пожара привлекались расчеты в составе 13 человек и 3 единицы техники.