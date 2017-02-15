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10:11 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже неизвестный напал на продавщицу с пистолетом

13 февраля в полицию обратилась 32-летняя продавщица продуктового магазина, расположенного на Московском проспекте. Она сообщила, что стала жертвой разбойного нападения.

Оказалось, что в тот же день, около 14 часов 50 минут, в торговую точку вломился неизвестный мужчина и под угрозой применения пистолета пытался похитить алкогольную продукцию. Испуганная продавщица смогла запомнить приметы налетчика. Вскоре его личность была установлена.

30-летнего ранее неоднократно судимого воронежца задержали на съемной квартире в Коминтерновском районе. Во время обыска полицейские нашли пневматический пистолет. В отделе полиции любитель выпивки признался в нападении на продавщицу. Его поместили в изолятор временного содержания.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Отметим, что теперь разбойнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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