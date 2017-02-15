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10:53 (мск), источник: AmurMedia.ru

Зачем накалять обстановку в Хабаровске? — директор школы о смерти ученицы

Трагедия с подростком произошла накануне вечером.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 февраля, AmurMedia.

Самое главное в трагедии с юной хабаровчанкой, которая свела счеты с жизнью накануне вечером, не накалять обстановку в городе. Все должно утихнуть само собой — такое мнение высказал корр. ИА AmurMedia директор школы, в которой училась погибшая девочка, Николай Суханов.

— Я ничего вам говорить не буду. Привезите мне разрешение от Ольги Яковлевны Тен из управления образования на разговор со мной, тогда я посмотрю. Я не хочу говорить об этом, — многократно повторил Николай Суханов, после чего бросил трубку.

Между тем, стоит отметить, что журналисты редакции, обращаясь к директору учебного заведения, ожидали услышать о том, что «группы смерти» — всеобщая беда и именно поэтому борьба с угрозой, нависшей над детьми, также должна быть совместной. Но вместо этого, корреспонденты натолкнулись на нежелание обсуждать проблему.

Напомним, первый случай ухода из жизни по приказу поступившего из печально известной «группы смерти» произошел в дальневосточной столице. По неподтвержденным данным, ученица одной из хабаровских школ свела счеты с жизнью.

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