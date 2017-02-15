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11:31 (мск), источник: Tengrinews

К поиску пропавшей 13-летней девочки в Алматы подключились волонтеры

Волонтеры разыскивают пропавшую в Алматы Алину Зуеву. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил отец 13-летней девочки Борис.

Источник: Tengrinews

По его словам, конфликтов с ребенком у него в день, когда она ушла из дома, не было. Подростка ищут по городским торгово-развлекательным центрам.

По словам отца, в день инцидента, 13 февраля, Алина была дома. «Мы с ней поговорили о ее отношениях, оценках и так далее. Все в порядке было. Она собиралась себе готовить покушать, я ей по дому задание оставил. Но она спонтанно, я так думаю, собралась, написала сообщение своему молодому человеку, что надо встретиться. Потом, якобы, при встрече она сказала ему, что надо расстаться. Потом она поехала на встречу», — рассказывает отец пропавшей девочки.

По его словам, со своим молодым человеком, которому 17 лет, Алина встретилась в ЦУМе на Арбате. Согласно записям с камер между ними произошел спор.

«Он ее держал, она вырывалась. Потом заходила в бутик, потом он ее пытался обнять. Потом видно, что он разговаривал по телефону якобы со мной. В тот момент пока он разговаривал она убежала. Он попытался за ней выбежать и не нашел ее на Арбате. А она побежала в сторону Макатаева. Там она увидела, что в такси садятся девушки и попросила с ними подальше уехать. Они согласились. Мы выясняем номер таксиста у службы такси, чтобы узнать, где он ее высадил», — сказал Зуев.

По его словам, в такси Алина села на пересечении улиц Панфилова и Макатаева. Известно, что у девочки волосы выкрашены в розовый цвет. По его словам, для того чтобы покрасить волосы, она спросила у него разрешение.

«Мама ей позволяла все. У дочери было большое желания сделать и пирсинг, и тату. Мама этому не противилась. Но она знала, что буду сердиться, звонила мне и спрашивала. Я ей запретил тату и пирсинг до 18 лет. Она попросила покрасить волосы на время каникул. Чем она покрасилась, я не знаю. Краска очень долго смывается. В школе ее не осудили за эти волосы», — сказал мужчина.

Также он отметил, что обсуждал с дочерью проблему «Синего кита».

«У нас был разговор. Она воодушевилась идеей. Говорит, я сама специально подписалась на некоторые группы с целью выявления девочек, подростков, кто туда попадает. Собиралась создать страницу помощи, чтобы их отговаривать от таких поступков», — рассказал Зуев.

Он уточнил, что с 2008 года находится в разводе с супругой. По решению суда девочка проживала с отцом.

Напомним, Алина Зуева ушла из дома 13 февраля около 15.30. Девочка выкинула SIM-карту из телефона, родители не могут выйти с ней на связь. Рост Алины Зуевой 170 сантиметров, она среднего телосложения, глаза голубые, волосы ниже плеч, розового цвета. Была одета в черную парку с белой опушкой, черные лосины, черный кардиган и черные ботинки. При себе имела черно-оранжевый рюкзак.

Всех, кто владеет какой-либо информацией, родители девочки просят сообщить по телефонам: 87071965810, 87071888133.

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