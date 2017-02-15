Владивосток, 15 февраля, PrimaMedia.

Третий судебный процесс над «приморскими партизанами» вновь стартует во Владивостоке в четверг, 16 февраля. Предварительное слушание в Приморском краевом суде по делу будет проходить в закрытом для СМИ режиме и, скорее всего, в рамках него будет заявлено ходатайство о заключении под стражу отпущенных после оправдательного приговора Вадима Ковтуна и Алексея Никитина, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, в июле 2016 года присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт в отношении фигурантов дела так называемых «приморских партизан» Алексея Никитина и Вадима Ковтуна (Ковтуна ранее приговорили к 8 годам лишения свободы, Никитина к пожизненному сроку). Ковтун и Никитин были освобождены в зале суда, оба к тому времени уже отсидели по шесть лет.

Верховный суд РФ в конце прошлого года удовлетворил апелляцию прокуратуры и отменил оправдательный приговор по делу «приморских партизан». Дело было направлено на новое рассмотрение в Приморский краевой суд.

«Судебный процесс запланирован на 16 февраля. Сначала будет сформирована коллегия присяжных заседателей», — уточнила представитель суда.

Напомним, почти 3 года назад, 28 апреля 2014 года, суд признал собранные следственными органами доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора группе жителей Кировского района, известных как «кировская банда» или «приморские партизаны»: Александру Ковтуну, Вадиму Ковтуну, Роману Савченко, Максиму Кириллову, Владимиру Илютикову и Алексею Никитину. Но в июле 2016 года присяжные заседатели вынесли оправдательный вердикт по одному из эпизодов дела.