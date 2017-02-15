Бывший директор детской спортивной школы осужден за мошенничество

В Чернушинском суде был вынесен приговор бывшему директору детско-юношеской спортивной школы, которого признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает прокуратура Пермского края.



Из бюджета обвиняемый получил 150 тысяч рублей на проведение турнира. Однако мошенник подделал Положение и разослал его участникам соревнований. В фиктивном документе указывалось, что участники должны самостоятельно оплатить проживание и питание. При этом на данные расходы и выделялась указанная сумма.



Подсудимого приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Материальный ущерб был возмещен в полном объеме.