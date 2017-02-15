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10:50 (мск), источник: Новости Перми

Бывший директор детской спортивной школы осужден за мошенничество

Обвиняемый получил бюджетные средства на проведение турнира, но решил присвоить их себе, заявив участникам соревнований о том, что питание и проживание они должны оплатить самостоятельно.

В Чернушинском суде был вынесен приговор бывшему директору детско-юношеской спортивной школы, которого признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает прокуратура Пермского края.

Из бюджета обвиняемый получил 150 тысяч рублей на проведение турнира. Однако мошенник подделал Положение и разослал его участникам соревнований. В фиктивном документе указывалось, что участники должны самостоятельно оплатить проживание и питание. При этом на данные расходы и выделялась указанная сумма.

Подсудимого приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей. Материальный ущерб был возмещен в полном объеме.

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