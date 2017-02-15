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10:55 (мск), источник: СуперОмск

В Омске пассажир автобуса украл деньги у кондуктора, отвлекая ее разговорами

Сумма ущерба составила почти 4000 рублей.

Заметив пропажу, кондуктор автобуса № 20 вызвала полицию. Она рассказала, что деньги пропали из сумки в то время, когда она передвигалась по салону, обилечивая пассажиров.

Женщина смогла описать приметы подозреваемого, который задавал ей различные вопросы, а затем поспешно выскочил из автобуса на одной из остановок.

Вскоре оперативники установили личность злоумышленника. Его задержали по месту жительства в Октябрьском округе. Как оказалось, 42-летний мужчина был уже 6 раз судим за аналогичные преступления, сообщили в пресс-службе омской полиции.

В отношении задержанного заведено уголовное дело. За кражу из кондукторской сумки ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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