Маневр обгона стоил двух жизней в Волгоградской области
Водитель и пассажир «Пежо 206» погибли на трассе, врезавшись в два автомобиля.
Водитель и пассажир «Пежо 206» погибли на трассе, врезавшись в два автомобиля.
Как сообщает ВДТВ
Здесь он столкнулся с движущимся по встречному направлению автомобилем «Скания-Р143» под управлением 33-летнего водителя. После этого «Пежо 206» столкнулся с автомобилем «Ситроен Берлинго» под управлением 41-летнего водителя.
В результате происшествия водитель «Пежо-206» и его 28-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Две пассажирки автомашины «Пежо-206» в возрасте 31 и 27 лет, а также водитель автомашины «Ситроен» с травмами были госпитализированы.