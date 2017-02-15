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12:35 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Маневр обгона стоил двух жизней в Волгоградской области

Водитель и пассажир «Пежо 206» погибли на трассе, врезавшись в два автомобиля.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, в Городищенском районе 14 февраля в 17:40 35-летний водитель автомашины «Пежо 206» на 41 километре трассы «Волгоград-К. Шахтинский», совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу дороги.

Здесь он столкнулся с движущимся по встречному направлению автомобилем «Скания-Р143» под управлением 33-летнего водителя. После этого «Пежо 206» столкнулся с автомобилем «Ситроен Берлинго» под управлением 41-летнего водителя.

В результате происшествия водитель «Пежо-206» и его 28-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Две пассажирки автомашины «Пежо-206» в возрасте 31 и 27 лет, а также водитель автомашины «Ситроен» с травмами были госпитализированы.

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