Маневр обгона стоил двух жизней в Волгоградской области

Как сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, в Городищенском районе 14 февраля в 17:40 35-летний водитель автомашины «Пежо 206» на 41 километре трассы «Волгоград-К. Шахтинский», совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу дороги.

Здесь он столкнулся с движущимся по встречному направлению автомобилем «Скания-Р143» под управлением 33-летнего водителя. После этого «Пежо 206» столкнулся с автомобилем «Ситроен Берлинго» под управлением 41-летнего водителя.

В результате происшествия водитель «Пежо-206» и его 28-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи. Две пассажирки автомашины «Пежо-206» в возрасте 31 и 27 лет, а также водитель автомашины «Ситроен» с травмами были госпитализированы.