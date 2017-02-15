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12:17 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородец до смерти избил жену, отучая ее от наркотиков

Злоумышленник обвиняется в убийстве сожительницы.

23-летний нижегородец до смерти избил 42-летнюю гражданскую жену, отучая ее от наркотиков, сообщает Следственное управление СК по Нижегородской области.

По версии следствия, 3 октября в квартире на улице Кащенко Приокского района обвиняемый жестоко избил сожительницу после того, как увидел в тумбочке шприц. Злоумышленник подумал, что жена вновь вернулась к употреблению наркотиков, и набросился на нее. Пострадавшая погибла на месте.

Обвиняемый заключен под стражу, он не работает, раньше уже избивал потерпевшую, но та не обращалась в правоохранительные органы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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