В Нижегородской области при столкновении иномарок погибли две женщины
В Володарском районе Нижегородской области произошло ДТП. Погибли два человека. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
В Володарском районе Нижегородской области произошло ДТП. Погибли два человека. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла на 357 км автодороги Москва — Уфа в 17:35 14 февраля. Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где стокнулся с Renault.
В Nissan находились две женщины 26 и 30 лет. От полученных ранений они скончались на месте.