В Нижегородской области при столкновении иномарок погибли две женщины

Авария произошла на 357 км автодороги Москва — Уфа в 17:35 14 февраля. Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где стокнулся с Renault.

В Nissan находились две женщины 26 и 30 лет. От полученных ранений они скончались на месте.