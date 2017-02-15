Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Самая тяжелая женщина в мире отправилась на лечение
Сергей Шакуров с семьей на премьере фильма в Москве (фото)
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Собчак отстает от Брежневой в голосовании
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
У Андрея Аршавина родилась дочь
5 продуктов, которые на самом деле можно давать ребенку
Приехавший в Донецк для акции известный лгбт-лидер найден живым
Подвергшаяся насилию доктор в тяжелом состоянии
Откровенный кадр: Лопес показала чуть больше, чем дозволено
Как в Иловайске и Дебальцево: Киеву грозит разгром
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Нюша впервые показала жениха (фото)
«Провокация или демонстрация?»: СМИ о визите Путина в ЕС
27 убитых ВСУ: проба прорыва у Коминтерново - ДНР
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
10Авария на крупнейшей в США плотине
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Ежегодный Венецианский карнавал
10:46 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области при столкновении иномарок погибли две женщины

В Володарском районе Нижегородской области произошло ДТП. Погибли два человека. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на 357 км автодороги Москва — Уфа в 17:35 14 февраля. Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где стокнулся с Renault.

В Nissan находились две женщины 26 и 30 лет. От полученных ранений они скончались на месте.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
Могерини заявила о возможной потере США роли мирового лидера
Володин о Трампе и Крыме: «Дождемся прямых слов президента США»
Разведка Южной Кореи: Ким Чен Нам просил брата пощадить его
Маккейн заявил о российских ракетах как угрозе для армии США
Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США
СМИ: на Алтае обнаружили обломок разбившегося вертолета
Спорт
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ В первом матче плей-офф «ПСЖ» сенсационно разгромил «Барселону». Три гола из четырех у парижан забили именинники
Авто
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней» Представитель автозавода раскрыл перечень недочетов первого кроссовера марки Lada, которые устранили инженеры
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Филипп Киркоров снялся в сериале «Воронины» Певец присоединился к актерскому составу популярного сериала на съемках праздничного эпизода
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок Мать 75 детей Татьяна Сорокина взяла на воспитание еще одного малыша, пятилетнего Колю. 
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь