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11:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Директора автосервиса застрелили в собственном кабинете во Владивостоке

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту убийства директора автосервиса.

13 февраля в помещении автосервиса «Островок» на ул. Борисенко на кровати в служебном кабинете обнаружили труп директора с простреленной головой. По факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство».

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, принимаются меры к установлению и задержанию неизвестного, застрелившего коммерсанта.

Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники полиции.

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