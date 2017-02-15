Директора автосервиса застрелили в собственном кабинете во Владивостоке

13 февраля в помещении автосервиса «Островок» на ул. Борисенко на кровати в служебном кабинете обнаружили труп директора с простреленной головой. По факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство».

По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, принимаются меры к установлению и задержанию неизвестного, застрелившего коммерсанта.

Оперативное сопровождение по уголовному делу ведут сотрудники полиции.