На Урале главбух детсада подделывала справки, чтобы получать соцвыплаты

В течении трех лет с 2012 по 2015 год женщина подделывала справки о доходах, занижая сведения о свей заработной плате, чтобы получать социальные выплаты. Мошенническим путем главбух оформила пособие малоимущей семье, пособие на ребенка и субсидии на оплату коммунальных услуг.

«Бывшая сотрудница муниципального образовательного учреждения признана виновной в совершении преступления предусмотренного статьей 159 УК Российской Федерации — мошенничество», — сообщил «УралПолит.Ru» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Для доказательства вины мошенницы был проведен ряд почерковедческих и техническо-криминалистических экспертиз.

Женщина была уволена из детского учреждения и получила три года условного лишения свободы. Ущерб, потерпевшим организациям, она возместила на стадии следствия.