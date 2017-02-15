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11:13 (мск), источник: УралПолит.ру

На Урале главбух детсада подделывала справки, чтобы получать соцвыплаты

КИРОВГРАД, 15 февраля, ИА УралПолит.Ru. В Кировграде главного бухгалтера детского образовательного учреждения уличили в мошенничестве.

В течении трех лет с 2012 по 2015 год женщина подделывала справки о доходах, занижая сведения о свей заработной плате, чтобы получать социальные выплаты. Мошенническим путем главбух оформила пособие малоимущей семье, пособие на ребенка и субсидии на оплату коммунальных услуг.

«Бывшая сотрудница муниципального образовательного учреждения признана виновной в совершении преступления предусмотренного статьей 159 УК Российской Федерации — мошенничество», — сообщил «УралПолит.Ru» официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Для доказательства вины мошенницы был проведен ряд почерковедческих и техническо-криминалистических экспертиз.

Женщина была уволена из детского учреждения и получила три года условного лишения свободы. Ущерб, потерпевшим организациям, она возместила на стадии следствия.

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На Урале главбух детсада подделывала справки, чтобы получать соцвыплаты
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