Сибирячка заставила сесть самолет в Китае

Самолет авиакомпании S7, летевший из Пхукета в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ланчьжоу в Китае. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретарь ЗАО «Группа Компании S7» Анну Бажину. Посадка была совершена в связи с состоянием здоровья одной из пассажирок. После приземления были вызваны медики.

На данный момент известно, что пассажирка не смогла продолжить полет: ее передали медицинской бригаде. Вместе с женщиной остался ее спутник. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Толмачево 14 февраля в 19:05. В итоге он прилетел на полтора часа позже.