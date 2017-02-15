Сибирячка заставила сесть самолет в Китае
Самолет авиакомпании S7, летевший в Новосибирск из Пхукета, приземлился в Китае
Самолет авиакомпании S7, летевший в Новосибирск из Пхукета, приземлился в Китае
Самолет авиакомпании S7, летевший из Пхукета в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ланчьжоу в Китае. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на
На данный момент известно, что пассажирка не смогла продолжить полет: ее передали медицинской бригаде. Вместе с женщиной остался ее спутник. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Толмачево 14 февраля в 19:05. В итоге он прилетел на полтора часа позже.
Отметим, что ухудшение состояния здоровья пассажиров в полете — не редкость. Например, в октябре прошлого года самолет авиакомпании «Якутия», следовавший рейсом «Москва-Якутск», совершил экстренную посадку в Новосибирске