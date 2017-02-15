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11:05 (мск), источник: VN.RU

Сибирячка заставила сесть самолет в Китае

Самолет авиакомпании S7, летевший в Новосибирск из Пхукета, приземлился в Китае из-за состояния здоровья одной из пассажирок. Женщина не смогла продолжить полет: ее передали медикам. Вместе с сибирячкой остался ее спутник.

Самолет авиакомпании S7, летевший из Пхукета в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ланчьжоу в Китае. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на пресс-секретарь ЗАО «Группа Компании S7» Анну Бажину. Посадка была совершена в связи с состоянием здоровья одной из пассажирок. После приземления были вызваны медики.

На данный момент известно, что пассажирка не смогла продолжить полет: ее передали медицинской бригаде. Вместе с женщиной остался ее спутник. Самолет должен был приземлиться в аэропорту Толмачево 14 февраля в 19:05. В итоге он прилетел на полтора часа позже.

Отметим, что ухудшение состояния здоровья пассажиров в полете — не редкость. Например, в октябре прошлого года самолет авиакомпании «Якутия», следовавший рейсом «Москва-Якутск», совершил экстренную посадку в Новосибирске из-за сердечного приступа у одной из пассажирок. А в августе 2016 года вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска совершил лайнер авиакомпании «Аэрофлот», летевший рейсом «Пекин-Москва». Командир экипажа принял такое решение после сообщения о том, что одной из пассажирок стало плохо. Прибывшие в аэропорт медики констатировали смерть женщины.

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