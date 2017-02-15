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11:04 (мск), источник: VN.RU

МВД Кузбасса: пропавший в Шерегеше новосибирец, возможно, жив

Поиски горнолыжника из Новосибирской области, пропавшего на спуске с горы Зеленая в Шерегеше, продолжаются. Несмотря на сильные морозы, стоявшие в эти дни, есть надежда, что турист еще жив. Очевидцы сообщают, что похожего мужчину видели на трассе «Чугунаш-Шерегеш».

Новые подробности в деле исчезновения 30-летнего туриста из Бердска Романа Самборского появились в группе «Шерегеш — гонолыжный курорт». В сообщении паблика говорится о появлении записей с видеорегистратора, на которых видно, как похожий на пропавшего человек со сноубордом движется пешком по трассе в неизвестном направлении.

«Свидетели предоставили следствию запись видеорегистратора, на которой человек со сноубордом, по приметам похожий на пропавшего, 13 февраля шел по трассе “Чугунаш — Шерегеш” от поворота на сектор Е в сторону Чугунаша. Эта информация учитывается в поисках», — цитирует сообщение Газета Кемерова.

В ГУ МВД Кемеровской области эту информацию частично подтвердили.

— На состоявшемся сегодня брифинге начальник отдела озвучил информацию о том, что есть основания полагать, что турист еще жив. Его поиски продолжаются, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Тем временем, сотрудники МЧС продолжают обследовать гору Зеленую. Поиски ведутся с земли и вертолетов. Одну из поисковых групп возглавил лично глава Таштагольского района области Владимир Макута.

Напомним, с заявлением о пропаже горнолыжника обратились родственники Романа Самборского вечером 13 февраля. Они разъехались с ним на горе Зеленая и в 18.00 они должны были встретиться в кафе. Однако спортсмен так и не явился. Сразу начались поиски, однако они осложнялись темным временем суток. К утру найти туриста так и не удалось. В эти дни в области стояла аномально холодная погода с температурой минус 31−36 градусов. Мужчина был одет в темно-синий горнолыжный костюм с голубыми вставками, черные ботинки, черные перчатки, был в защитном шлеме с камерой GoPro, в очках с желтой линзой. При себе имел красный рюкзак с одеждой, ноутбуком и мобильным телефоном.

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