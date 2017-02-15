МВД Кузбасса: пропавший в Шерегеше новосибирец, возможно, жив

«Свидетели предоставили следствию запись видеорегистратора, на которой человек со сноубордом, по приметам похожий на пропавшего, 13 февраля шел по трассе “Чугунаш — Шерегеш” от поворота на сектор Е в сторону Чугунаша. Эта информация учитывается в поисках», — цитирует сообщение Газета Кемерова.

Новые подробности в деле исчезновения 30-летнего туриста из Бердска Романа Самборского появились в группе «Шерегеш — гонолыжный курорт». В сообщении паблика говорится о появлении записей с видеорегистратора, на которых видно, как похожий на пропавшего человек со сноубордом движется пешком по трассе в неизвестном направлении.

В ГУ МВД Кемеровской области эту информацию частично подтвердили.

— На состоявшемся сегодня брифинге начальник отдела озвучил информацию о том, что есть основания полагать, что турист еще жив. Его поиски продолжаются, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Тем временем, сотрудники МЧС продолжают обследовать гору Зеленую. Поиски ведутся с земли и вертолетов. Одну из поисковых групп возглавил лично глава Таштагольского района области Владимир Макута.