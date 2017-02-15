МВД Кузбасса: пропавший в Шерегеше новосибирец, возможно, жив

Новые подробности в деле исчезновения 30-летнего туриста из Бердска Романа Самборского появились в группе «Шерегеш — гонолыжный курорт». В сообщении паблика говорится о появлении записей с видеорегистратора, на которых видно, как похожий на пропавшего человек со сноубордом движется пешком по трассе в неизвестном направлении.
«Свидетели предоставили следствию запись видеорегистратора, на которой человек со сноубордом, по приметам похожий на пропавшего, 13 февраля шел по трассе “Чугунаш — Шерегеш” от поворота на сектор Е в сторону Чугунаша. Эта информация учитывается в поисках», — цитирует сообщение Газета Кемерова.
В ГУ МВД Кемеровской области эту информацию частично подтвердили.
— На состоявшемся сегодня брифинге начальник отдела озвучил информацию о том, что есть основания полагать, что турист еще жив. Его поиски продолжаются, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Тем временем, сотрудники МЧС продолжают обследовать гору Зеленую. Поиски ведутся с земли и вертолетов. Одну из поисковых групп возглавил лично глава Таштагольского района области Владимир Макута.
Напомним, с заявлением о пропаже горнолыжника обратились родственники Романа Самборского вечером 13 февраля. Они разъехались с ним на горе Зеленая и в 18.00 они должны были встретиться в кафе. Однако спортсмен так и не явился. Сразу начались поиски, однако они осложнялись темным временем суток. К утру найти туриста так и не удалось. В эти дни в области стояла аномально холодная погода с температурой минус 31−36 градусов. Мужчина был одет в темно-синий горнолыжный костюм с голубыми вставками, черные ботинки, черные перчатки, был в защитном шлеме с камерой GoPro, в очках с желтой линзой. При себе имел красный рюкзак с одеждой, ноутбуком и мобильным телефоном.