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11:48 (мск), источник: Городской репортер

Жительница Ростовской области получила материнский капитал за несуществующего ребенка

46-летнюю жительницу Цимлянского района задержали по подозрению в мошенничестве для получения материнского капитала, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские выяснили, что женщина обманным путем получила справку о рождении ребенка. Выданный от медиков документ подозреваемая предъявила в учреждении, где ей выдали материнский капитал и выплаты в размере около 600 тысяч рублей. Деньги она потратила по своему усмотрению.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество, ей грозит до шести лет лишения свободы.

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