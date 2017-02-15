Жительница Ростовской области получила материнский капитал за несуществующего ребенка

Полицейские выяснили, что женщина обманным путем получила справку о рождении ребенка. Выданный от медиков документ подозреваемая предъявила в учреждении, где ей выдали материнский капитал и выплаты в размере около 600 тысяч рублей. Деньги она потратила по своему усмотрению.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество, ей грозит до шести лет лишения свободы.