Жительница Ростовской области получила материнский капитал за несуществующего ребенка
46-летнюю жительницу Цимлянского района задержали по подозрению в мошенничестве для получения материнского капитала, сообщает
46-летнюю жительницу Цимлянского района задержали по подозрению в мошенничестве для получения материнского капитала, сообщает
Полицейские выяснили, что женщина обманным путем получила справку о рождении ребенка. Выданный от медиков документ подозреваемая предъявила в учреждении, где ей выдали материнский капитал и выплаты в размере около 600 тысяч рублей. Деньги она потратила по своему усмотрению.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело за мошенничество, ей грозит до шести лет лишения свободы.