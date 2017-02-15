Сергея Фанина приговорили к исправительным работам
Во вторник, 14 февраля, в Самаре вынесен приговор Сергею Фанину.
Во вторник, 14 февраля, в Самаре вынесен приговор Сергею Фанину.
Напомним, бывшего
В чем собственно заключалось нарушение закона, до конца не понятно, потому что фактически Фанин доказал, что деньги, полученные от директора ООО «СКМ» Валентина Кубрикова — это плата за передачу последнему доли Фанина в бизнесе. Этот факт, по словам Фанина, признали и правоохранительные органы после того, как им были предоставлены письменные доказательства.
Однако, видимо, нельзя просто так отпустить человека, полгода просидевшего под домашним арестом, а потому обвинение переквалифицировали с «покушения на мошенничество» на «самоуправство».
Самоуправство, согласно УК РФ — это самовольное, вопреки установленному законом совершение
Между тем, в рамках уголовного дела о самоуправстве Кубриков еще и заявил гражданский иск, точную сумму которого в суде назвать отказались, а сторона обвиняемого смогла пояснить, что «это более 30 млн рублей». По неофициальным данным, речь идет о 50−60 млн рублей — в такую сумму Кубриков оценил причиненный ему ущерб.
Вчера Фанина признали виновным в самоуправстве и приговорили его к одному году и 8 месяцам исправительных работ. В этот срок зачтется полгода домашнего ареста, причем день «заключения» дома идет за три дня исправительных работ. В «сухом остатке» — около двух месяцев исправительных работ.
Гражданский иск Кубрикова суд оставил без рассмотрения, предложив потерпевшему предъявлять свои претензии к Фанину уже в рамках гражданского судопроизводства.
Будет ли обжалован приговор, пока не ясно. Обе стороны хотят внимательно его изучить и лишь после этого принимать окончательное решение.