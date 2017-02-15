Сергея Фанина приговорили к исправительным работам

Напомним, бывшего вице-президента ГК «СОК» 29 марта задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, полгода продержали под домашним арестом, а под суд в итоге отдали по обвинению в самоуправстве.

В чем собственно заключалось нарушение закона, до конца не понятно, потому что фактически Фанин доказал, что деньги, полученные от директора ООО «СКМ» Валентина Кубрикова — это плата за передачу последнему доли Фанина в бизнесе. Этот факт, по словам Фанина, признали и правоохранительные органы после того, как им были предоставлены письменные доказательства.

Однако, видимо, нельзя просто так отпустить человека, полгода просидевшего под домашним арестом, а потому обвинение переквалифицировали с «покушения на мошенничество» на «самоуправство».

Самоуправство, согласно УК РФ — это самовольное, вопреки установленному законом совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред. Какой вред причинен Кубрикову, так и осталось не ясным. На встрече, на которой задержали Фанина, Кубриков передавал ему 10 млн руб., 8 из которых были «куклой». Естественно, 2 «настоящих» миллиона также должны были вернуться к потерпевшему.

Между тем, в рамках уголовного дела о самоуправстве Кубриков еще и заявил гражданский иск, точную сумму которого в суде назвать отказались, а сторона обвиняемого смогла пояснить, что «это более 30 млн рублей». По неофициальным данным, речь идет о 50−60 млн рублей — в такую сумму Кубриков оценил причиненный ему ущерб.

Вчера Фанина признали виновным в самоуправстве и приговорили его к одному году и 8 месяцам исправительных работ. В этот срок зачтется полгода домашнего ареста, причем день «заключения» дома идет за три дня исправительных работ. В «сухом остатке» — около двух месяцев исправительных работ.

Гражданский иск Кубрикова суд оставил без рассмотрения, предложив потерпевшему предъявлять свои претензии к Фанину уже в рамках гражданского судопроизводства.

Будет ли обжалован приговор, пока не ясно. Обе стороны хотят внимательно его изучить и лишь после этого принимать окончательное решение.