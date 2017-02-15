Подельник Серика Ахметова выйдет на свободу по амнистии
Осуждённый
Осуждённый
«Неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена на штраф в размере 170 000 тенге. Осуждённый Кисыков сначала обращался с ходатайством в Казыбекбийский районный суд. Суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении ходатайства. Постановление районного суда было обжаловано и подано на апелляцию. Суд рассмотрел ходатайство и изменил постановление суда первой инстанции», — сообщила Гульбаршин Житикова.
По громкому делу
В декабре 2016 года сообщалось, что несколько фигурантов громкого уголовного дела в отношении бывшего
Что касается самого Серика Ахметова, то в декабре 2015 года он был осуждён на 10 лет за коррупцию. Позже апелляционная коллегия смягчила ему приговор до восьми лет заключения.