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11:13 (мск), источник: Informburo.kz

Подельник Серика Ахметова выйдет на свободу по амнистии

Осуждённый экс-директор департамента активов АО «НК «СПК «Сарыарка» Ерлан Кисыков выйдет на свободу по амнистии, сообщила пресс-секретарь Карагандинского областного суда Гульбаршин Житикова.

Источник: Informburo.kz

«Неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена на штраф в размере 170 000 тенге. Осуждённый Кисыков сначала обращался с ходатайством в Казыбекбийский районный суд. Суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении ходатайства. Постановление районного суда было обжаловано и подано на апелляцию. Суд рассмотрел ходатайство и изменил постановление суда первой инстанции», — сообщила Гульбаршин Житикова.

По громкому делу экс-премьер-министра Серика Ахметова были осуждены 20 человек, в том числе бывшее руководство Карагандинской области, другие должностные лица областного акимата и работники коммерческих организаций.

В декабре 2016 года сообщалось, что несколько фигурантов громкого уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра освободились из мест лишения свободы. Это экс-аким Карагандинской области Бауржан Абдишев, экс-аким Караганды Мейрам Смагулов, бывший замакима Караганды Айдар Тельгарин, директор индустриального парка «Металлургия-Металлообработка» Анатолий Эссе, его бывший зам Оразалы Айменбетов, а также бывший руководитель отдела ЖКХ Караганды Айдос Жакенов.

Что касается самого Серика Ахметова, то в декабре 2015 года он был осуждён на 10 лет за коррупцию. Позже апелляционная коллегия смягчила ему приговор до восьми лет заключения.

Комментарии
2
Ey S
Ворованные деньги творят чудеса
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Муслим Ахмадиев
Жаль , что сам Серик Ахметов не выйдет на свободу, очень жаль.
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