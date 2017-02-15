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11:18 (мск), источник: VN.RU

Новосибирец похоронил собутыльника во дворе дома

В Кировском районе задержан убийца 60-летнего Виктора Ляука, тело которого более полугода пролежало в погребе. Ранее судимый 51-летний душегуб был задержан полицией, а затем написал явку с повинной, где сообщил подробности злодейства.

По словам задержанного, утром 17 июля прошлого года он и 60-летний Виктор Ляук вместе выпивали в одном из дворов по улице Водозабор в Кировском районе Новосибирска. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт, и задержанный несколько раз ударил собутыльника топором по голове.

«От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте, — говорит официальный представитель СУ СКР по области Анастасия Кулешова. —  С целью сокрытия следов преступления, злоумышленник сбросил тело потерпевшего в погреб, расположенный во дворе дома, а крышку присыпал землей и замаскировал досками. В настоящее время следствием назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза обнаруженных останков, а также мероприятия по закреплению полученных доказательств вины подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу».

Поиски Виктора Ляука длились с июля 2016 года. В них принимали участие полицейские и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Тогда сообщалось, что мужчина ушел из дома в Северо-Чемском жилмассиве, с тех пор его никто не видел.

В начале января полиция задержала убийцу, который спрятал труп женщины в спальный мешок и выкинул его в мусорный контейнер. Преступником оказался 22-летний житель Иркутской области. А в августе прошлого года полиция арестовала жителя Заельцовского района, который неделю прятал труп сожительницы в квартире.

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