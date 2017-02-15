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11:26 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Более 1,4 тысячи литров подозрительных стеклоомываек арестовали в Прикамье

ПЕРМЬ, 15 февраля, РИА ФедералПресс. В Прикамье Роспотребнадзор арестовал 1,4 тысячи литров стеклоомывающих жидкостей, сообщает пресс-служба ведомства.

На этикетках изъятой продукции была информация, что жидкости не содержат метанол, между тем, анализ показал, что содержание метанола в исследованной продукции составило от 13 до 41%, при гигиеническом нормативе не более 0,05%.

На нарушителей составлено 14 протоколов, материалы 6 дел направлены в следственные органы.

«ФедералПресс» напоминает, что Дмитрий Медведев согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой о приостановлении реализации непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов.

«Есть предложение: приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции с содержанием спирта более чем 25% на срок до 30 дней в целом по стране для начала, исключив отсюда парфюмерную продукцию и стеклоомывающие жидкости, за которыми на это время необходимо в дальнейшем усилить дополнительный контроль», — заявила Анна Попова.

Медведев напомнил, что в настоящее время готовятся системные меры, направленные на упорядочивание оборота спиртосодержащей жидкости в целом.

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