СК: стрелявший в своего зятя в Сенненском районе мужчина был пьян

Инцидент произошел днем 11 февраля в деревне Константово, куда 46-летний Житель Витебска приехал погостить с семьей к родителям супруги. По информации следствия, тесть, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры, взял принадлежавшее ему незарегистрированное ружье «ТОЗ БМ» и выстрелил своему зятю в живот.

Потерпевший был госпитализирован, однако скончался от полученных телесных повреждений.

Подозреваемый был задержан, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.