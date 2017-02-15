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12:26 (мск), источник: Sputnik.by

СК: стрелявший в своего зятя в Сенненском районе мужчина был пьян

МИНСК, 15 фев — Sputnik. Следствие предъявило обвинение 63-летнему жителю Сенненского района по факту убийства жителя Витебска, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел днем 11 февраля в деревне Константово, куда 46-летний Житель Витебска приехал погостить с семьей к родителям супруги. По информации следствия, тесть, находясь в нетрезвом состоянии, в ходе ссоры, взял принадлежавшее ему незарегистрированное ружье «ТОЗ БМ» и выстрелил своему зятю в живот.

Потерпевший был госпитализирован, однако скончался от полученных телесных повреждений.

Подозреваемый был задержан, к нему применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Эксперты-криминалисты изъяли патроны, гильзу и ружье, которое было спрятано. Назначен ряд экспертиз, расследование уголовного дела, возбужденного по по ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси, продолжается.

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