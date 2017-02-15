Канализационные стоки одного из отелей попали в Байкал

Канализационные стоки одной из гостиниц в Листвянке попали из колодца в озеро Байкал. Сотрудники Росприроднадзора организовали проверку, в рамках которой взяли пробы грунта и льда. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Как рассказали корр. агентства в пресс-службе Байкальского управления Росприроднадзора, за данное нарушение предусмотрен штраф.

— Нашими специалистами проведено рейдовое мероприятие, были отобраны пробы льда, грунта, отправлено все на исследование. По его результатам будут приняты соответствующие меры, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, девять колодцев и одну скважину в поселке Листвянка Иркутского района признали непригодными для питья. Ученые установили в воде превышение предельно допустимых концентраций по содержанию нитратов и аммония. Соответствующее исследование провели сотрудники Института земной коры СО РАН в конце прошлого года.